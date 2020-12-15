٩٩٠ مليار ريال.. السعودية تقر ميزانية 2021.. تفاصيل

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2021).

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وقال الملك سلمان، إن الانفاق المعتمد في ميزانية 2021 للمملكة يبلغ 990 مليار ريال.

وأضاف العاهل السعودي، أن الإيرادات تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن العالم مر بجائحة غير مسبوقة وهي وباء كورونا التي أثرت سلبًا في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هذا العام كان صعبا في تاريخ الدول.

وأكد الملك سلمان التنفيذ الفاعل لمشاريع ميزانية المملكة، لافتا إلى أن المملكة عملت على الحد من آثار الجائحة والحفاظ على وظائف المواطنين.

وأشاد العاهل السعودي برؤية 2030، مؤكدا أنها حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد.

وبحسب المعلومات الصادرة من وزارة المالية السعودية، يبلغ إجمالي الإيرادات للعام الجاري 2020 نحو 770 مليار ريال، في الوقت الذي بلغ إجمالي النفقات للعام الجاري 1.068 تريليون ريال (284.8 مليار دولار)، بعجز يصل إلى 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار)، فيما يبلغ إجمالي الدين العام المتوقع في العام المقبل، 937 مليار ريال.