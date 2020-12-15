الاتحاد الأوروبي يبلغ أردوغان بتشديد العقوبات ضد تركيا

أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقرار القمة الأوروبية بتشديد العقوبات على تركيا، داعيا أنقرة للحوار.

ووفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية، قال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي للصحفيين، إن ميشيل أبلغ أردوغان في اتصال هاتفي بنتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 10 و11 ديسمبر، مشددا على ضرورة خفض التصعيد في البحر المتوسط.

وأضاف المصدر أن ميشيل دعا تركيا لاستئناف المفاوضات مع اليونان، وإعادة إطلاق المفاوضات حول التسوية في قبرص برعاية الأمم المتحدة.

وكانت قمة الاتحاد الأوروبي قررت تشديد العقوبات ضد تركيا بسبب أعمالها في البحر المتوسط.

وأرجأ الاتحاد الأوروبي تطبيق العقوبات حتى مارس المقبل، وأمهل تركيا حتى ذلك الموعد لتغيير موقفها بشأن التنقيب في المتوسط.

وردت وزارة الخارجية التركية على قرار الاتحاد الأوروبي، برفضها نهج الاتحاد الأوروبي الذي وصفته بـ "المتحيز وغير قانوني".

ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى التصرف كوسيط نزيه في النزاع القائم في منطقة شرق المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص.

وقالت الخارجية التركية إن الاقتراح الذي طرحته بعقد مؤتمر يضم جميع الدول المطلة على منطقة شرق المتوسط كان فرصة لحل المسائل الحدودية في المنطقة، لافتة إلى أن أنقرة من جانبها كانت مستعدة للمحادثات مع اليونان دون شروط مسبقة.