بايدن يقرر تلقي لقاح كورونا علانية

أعلن الفريق الانتقالي التابع للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن يصدر بيانًا عن تلقي بايدن ونائبته كامالا هاريس للقاح فيروس كورونا قريبًا.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن بايدن قوله إنه سيتناول اللقاح مع هاريس علانية في محاولة لتشجيع الشعب الأمريكي على الثقة في اللقاح.

وأضاف: "الناس فقدوا إيمانهم في فعالية اللقاح. الأرقام انخفضت بالفعل بشكل مذهل.. وأرى أن ما يفعله الرئيس ونائب الرئيس أمر مهم في هذا الشأن".

جاء ذلك بعد مطالبة كبير خبراء الفيروسات في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، بتطعيم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بلقاح فايزر المضاد لكورونا على الفور.

وقال "فاوتشي"، في مقابلة مع شبكة "إيه . بي. سي" الأمريكية، "لأسباب أمنية، أشعر فعلا بضرورة إعطائهما اللقاح في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أنه يرغب في رؤية بايدن "محميا بشكل كامل تزامنا مع استلامه مقاليد الحكم في يناير".