أول امرأة من الأمريكيين الأصليين.. بايدن يعتزم تعيين ديب هالاند وزيرة للداخلية

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أمريكية، قولها اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعتزم اختيار ديب هالاند لمنصب وزير الداخلية.
ووفقًا لـ"رويترز"، أصبحت النائبة الأمريكية ديب هالاند من ولاية نيو مكسيكو، الخيار الأفضل لـ بايدن لتولي منصب وزيرة الداخلية، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة، ليكون هذا التعيين تاريخيا حيث يجعلها أول وزيرة من السكان الأصليين لأمريكا.
وحسب الوكالة، سيعطي هذا المنصب لها سلطة على وزارة يعمل فيه أكثر من 70 ألف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقال مصدران إن فريق بايدن كان على وشك الانتهاء من القرار بشأن هالاند، لكنه لا زال يدرس المخاوف بشأن فقدانها كعضو ديمقراطي في مجلس النواب، فيما أكد المصدر الثالث أن القرار تم اتخاذه والإعلان أصبح وشيكا.
وكان الأمريكيون الأصليون شنوا حملة ضغط على الرئيس جو بايدن، لصنع التاريخ من خلال اختيار واحد منهم لقيادة وزارة الداخلية التي تشرف على القبائل.
فيما قالت هالاند، إن اختيار أحد من الأمريكيين الأصليين لمنصب الداخلية كانت أخبارًا جيدة، معربة عن سعادتها بأن تكون بتقدم بلدها في مثل هذه الأفكار.
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