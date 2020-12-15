نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس الأمة الكويتي الجديد مرزوق الغانم بفارق 5 أصوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاز النائب مرزوق علي الغانم برئاسة مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي الـ 16 بأغلبية «33» صوتاً وبفارق 5 أصوات على منافسه النائب بدر الحميدي، وبذلك يكون الغانم هو رئيس مجلس الأمة بجدارة لدورته الرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر على التوالي، والغني عن الذكر أن مرزوق على محمد ثنيان الغانم، هو سياسي بارع وعضو في مجلس الأمة الكويتي منذ عام 2006 إلى أن حصل على رئاسة مجلس الأمة منذ عام 2013 وتم إعادة انتخابه في دورته الثانية عام 2016 واليوم تم إعادة انتخابه للدورة الثالثة على التوالي، وهذا ما يؤكد مدى وفاؤه لبلده الحبيب الكويت، ومدى جدارته في تحمل مسؤوليات وأعباء هذا المنصب.

رأي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حول فوزه:

قال الرئيس مرزوق الغانم بعد إعلان فوزه بانتخابات مجلس الأمة الكويتي:

“أشكر كل من أولاني ثقته، وأمد يدي للجميع، مضيفاً,التزمت الصمت تجاه الإساءات التي طالتني، اتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت والكويتيين”.

كما قال:

“المعارك والخلافات الشخصية لن تفيدنا ولن تُنمي مجتمعنا، والشعب الكويتي لا يريد نزاعات شخصية إنما يريد العمل، وأقولها صادقاً أميناً على كل حرف، أمد يدي لكم جميعاً”.

حيث تم خلال الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16 تم إجراء انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي وفقاً للمادة 92 من الدستور والمادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس واللتان تحددان اختيار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه.