نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو مرزوق الغانم الفائز برئاسة مجلس الأمة الكويتي 2020 للفصل التشريعي السادس عشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هو مرزوق الغانم النائب الذي دارت الأخبار عنه ووصلت للترند من خلال متابعة أخبار انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020، حيث اعلن رئيس السن “حمد سيف الهرشاني” اليوم الثلاثاء 15/ 12/ 2020 عن فوز النائب الكويتي “الغانم” برئاسة مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي السادس عشر في عام 2020، وقد سبق له وفاز برئاسة مجلس الأمة للفصلين التشريعين السابقين، ومن خلال متابعة موقع ثقفني لانتخابات مجلس الأمة الكويتي والمستجدات به، نوضح لكم من هم النائب مرزوق على الغانم الذي ظل بمجلس الأمة من عام 2006 حتى الآن، ونتيجة الانتخابات.

مرزوق الغانم رئيساً لـ مجلس الأمة الكويتي 2020

حصل النائب الفائز برئاسة مجلس الأمة الكويتي في عهد الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت خلفاً للشيخ صباح الأحمد “رحمة الله عليه” الذي وافته المنية بتاريخ 29 سبتمبر 2020، وحصل الغانم على الرئاسة بفارق الأصوات بينه وبين منافسه على المقعد النائب “بدر الحميدي” حيث بلغت أصوات الغانم على (33) صوتاً، بينما حصل الحميدي على عدد (28) صوتاً بفارق (5) أقوات بينهما،من إجمالي أعضاء مجلس الأمة.

من هو النائب الفائز برئاسة مجلس الأمة 2020

من خلال البحث حول من هو النائب “مرزوق علي الغانم” الفائز برئاسة مجلس الأمة الكويتي دورة 2020 بتاريخ 15 ديسمبر 2020م، ولذلك نلقي الضوء حول نبذة عن سيرته الذاتية في النقاط التالية:

مواليد 3 نوفمبر 1968 م ويبلغ من العمر 52 عام

حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية

متزوج ولديه ثلاثة أولاد

عمل في المجال السياسي وعضو لمجلس الأمة من عام 2006

أُنتخب رئيساً لمجلس الأمة عام 2013

ثم أعيد انتخابه لرئاسة مجلس الأمة عام 2016

وعن دوره في عضوية مجلس الأمة الكويتي، ففي عام 2006 كان رئيساً للجنة السباب والرياضة، وأيضاً عضو للجنة المالية والاقتصادية، وللنائب مرزوق علي مواقف كثيرة في مجلس الأمة منذ اختياره عضوا به.