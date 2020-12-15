بايدن يعين أول وزير شاذ جنسيا في تاريخ الولايات المتحدة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قرر تعيين بيت بوتيدجدج، وزيرًا للنقل.

وقالت الوكالة نقلًا عن مصدرين وصفتهما بـ "المطلعين" إن بايدن قرر تعيين بوتيدجدج البالغ من العمر 38 عامًا وعمدة مدينة ساوث بيند بولاية إنديانا السابق وزيرًا للنقل، مشيرة إلى أن بوتيدجدج لم يشغل أي منصب فيدرالي من قبل.

وأوضحت الوكالة أن بوتيدجدج ساهم في الدعايا اللازمة للدفع ببايدن إلى الفوز بالانتخابات الرئاسية على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

ونوهت رويترز إلى أن المتحدث باسم فريق بايدن الانتقالي لم يستجب إلى التعليق على تلك الأنباء، كما لم يستجب ممثل بوتيدجدج أيضًا إلى طلب التعليق.

وسيكون بيت بوتيدجدج هو أول وزير شاذ جنسيًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وعد بايدن خلال حملته الانتخابية بتكوين حكومة تضم جميع أطياف المجتمع دون أي تفرقة.