السعودية.. صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بـ كورونا

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا بصرف مبالغ مالية لذوي المتوفين بفيروس كورونا في المملكة.

ووفقًا لوسائل إعلام سعودية، قال الملك سلمان، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إنه أصدر مؤخرا قرارا بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، سعوديا كان أم غير سعودي.

وأضاف أن القرار يسري مفعوله اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة في المملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ترأس اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2021).

وقال الملك سلمان، إن الإنفاق المعتمد في ميزانية 2021 للمملكة يبلغ 990 مليار ريال.

وأضاف العاهل السعودي، أن الإيرادات تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن العالم مر بجائحة غير مسبوقة وهي وباء كورونا التي أثرت سلبًا في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هذا العام كان صعبا في تاريخ الدول.