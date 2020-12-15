أول تعليق من حلف الناتو بعد فرض عقوبات أمريكية على تركيا

علق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، "ينس ستولتنبيرج"، اليوم الثلاثاء، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على تركيا.

وقال "ستولتنبيرج"، في تصريحات صحفية، "نأسف أننا وصلنا إلى هذا الموقف عندما تضطر دول من حلف الناتو إلى فرض عقوبات على بعضها البعض"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، "نحن نأسف لذلك ولكن القرار كان ضروريًا".

وتابع "كما تقلقني تبعات القرار التركي اقتناء منظومة إس-400 الروسية المضادة للطائرات والصواريخ".

وأوضح ستولتنبيرج أن قرار الحكومة التركية بشراء منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية لا يتطابق مع أنظمة حلف الناتو.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، وثلاثة مواطنين أتراك آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية، وذلك على خلفية اقتناء أنقرة منظومات "إس-400" الروسية.