أول تعليق من حلف الناتو بعد فرض عقوبات أمريكية على تركيا

علق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، "ينس ستولتنبيرج"، اليوم الثلاثاء، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على تركيا.
وقال "ستولتنبيرج"، في تصريحات صحفية، "نأسف أننا وصلنا إلى هذا الموقف عندما تضطر دول من حلف الناتو إلى فرض عقوبات على بعضها البعض"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، "نحن نأسف لذلك ولكن القرار كان ضروريًا".
وتابع "كما تقلقني تبعات القرار التركي اقتناء منظومة إس-400 الروسية المضادة للطائرات والصواريخ".
وأوضح ستولتنبيرج أن قرار الحكومة التركية بشراء منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية لا يتطابق مع أنظمة حلف الناتو.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، وثلاثة مواطنين أتراك آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية، وذلك على خلفية اقتناء أنقرة منظومات "إس-400" الروسية.
وأعربت الخارجية التركية في بيان لها أمس، عن رفضها العقوبات الأمريكية التي وصفتها بـ "الأحادية الجانب" على أنقرة، مشيرة إلى أن العقوبات ستضر العلاقات بينها وبين واشنطن.
وأكدت تركيا أنها سترد على تلك العقوبات بما يلزم، داعية في الوقت ذاته الولايات المتحدة لمراجعة "الخطأ الجسيم" والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.
وسيلحق هذا الإجراء على الأرجح ضررا بالاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل في ظل جائحة فيروس كورونا.
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