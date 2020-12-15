وزير المالية السعودي: المملكة أنفقت خلال عام أكثر من تريليون ريال

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة أنفقت خلال عام 1068 مليار ريال في عام 2020، مشيرًا إلى أن السعودية استطاعت خلال الـ4 أعوام الماضية تحقيق ضبط مالي كبير جدًا.

وقال محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي على هامش إطلاق ميزانية عام 2021، إن عام 2020 استثنائي بكل المقاييس، مضيفًا: "الحكومة من بداية الأزمة أن تعمل بتناغم عالي جدا وبتنسيق عالي جدا، وبحزم وبقوة للتعامل مع الأزمة والسيطرة عليها، وإعطاء الأولوية لصحة الإنسان"، وفقًا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشار الجدعان إلى أن الحكومة السعودية اتخذت قرارات شجاعة ساهمت بالسيطرة على الجائحة، لافتًا إلى أن المملكة أطلقت أكثر من 150 مبادرة للتعاطي مع تداعيات كورونا.

وأوضح الجدعان أن إدارة أزمة الطاقة في 2020 أنقذت الاقتصادين المحلي والعالمي.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، إنه اعتمد ميزانية عام 2021 بإنفاق990 مليار ريال، وإيرادات تقدر بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، بما يمثل 4.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.