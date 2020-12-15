نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان: إجمالي وفيات كورونا يرتفع إلى 1223 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء في فبراير إلى 14887، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1233.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 1264 إصابة جديدة بالفيروس و13 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، مبينة أن 11 شخصا من المصابين وافدين من الخارج و1253 إصابة محلية.

كما كشفت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 104207، فيما لا يزال هناك 990 حالة استشفاء من بينها 406 في العناية المركزة.