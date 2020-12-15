الجزائر تعلن اعتقال أربعة متشددين واستسلام خامس

وذكرت الوزارة في بيان أن الخامس الذي استسلم كان بحوزته رشاش وقاذفتا أر بي جي وذخيرة في تامنراست في أقصى جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي.

وبذلك، يرتفع عدد المعتقلين للاشتباه في دعمهم "جماعات إرهابية" إلى 17 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية ديسمبر، بحسب الوزارة.

وفي 1 ديسمبر، أفادت الوزارة أن ثلاثة متشددين قتلوا في اشتباكات مع الجيش في ولاية جيجل شمال شرق البلاد، وقالت في اليوم التالي إن جنديًا جزائريًا قُتل في اشتباكات بالمنطقة نفسها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن الجيش أحبط مؤخرًا خطة لإعادة انتشار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

وفي يونيو الفائت، قُتل زعيم القاعدة في بلاد المغرب عبد المالك دروكدال على أيدي القوات الفرنسية في شمال مالي، ولكن تم استبداله في نوفمبر بالجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي، الرئيس الحالي لـ"مجلس الأعيان" الذي يعمل كلجنة توجيهيّة للجماعة الإرهابية.

وهو من الإرهابيين المعروفين في التنظيم المذكور.