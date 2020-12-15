البيت الأبيض يوضح موقف ترامب بعد هزيمته فى تصويت المجمع الانتخابى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ردا على سؤال حول كيفية استجابة الرئيس لتصويت الهيئة الانتخابية، والذى أكد أن الديمقراطى جو بايدن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، وقالت ماكنانى للصحفيين حول موقف ترامب: "ما زال يتابع جهود التقاضى"، حسبما نقلت "رويترز".

ورفض الرئيس الجمهورى دونالد ترامب، التنازل لمنافسه الديمقراطى، والمقرر تنصيبه كرئيس فى 20 يناير، وادعى فى مناسبات عديدة أن الانتخابات تم تزويرها دون إبراز أدلة واضحة على ذلك، وفشلت تحركاته القضائية إلى الآن فى التراجع عن النتائج المعلنة، بحسب "سبوتنيك".

وفى أحدث تعليقاته قال "ترامب"، اليوم، إن كما هائلا مما وصفها بأدلة على تزوير الانتخابات الرئاسية، التى فاز بها منافسه بايدن، لا يزال مستمرا فى الظهور، وذلك بعد ساعات من إقرار الهيئة الانتخابية خسارته أمام بايدن.

من جانبه أعلن بايدن، بعد تصويت الهيئة، أن الديمقراطية انتصرت فى الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده قدوة للعالم فى الانتقال السلمى للسلطة.

ولفت الرئيس الأمريكى المنتخب إلى أنه لا يمكن لأحد الاستيلاء على السلطة فى أمريكا والشعب هو من يمنحها.

وأكدت الهيئة الانتخابية أو ما يعرف بـ"المجمع الانتخابى" فى الولايات المتحدة، مساء الاثنين، رسميا فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن برئاسة أمريكا فى انتخابات 2020.

وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابى مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.