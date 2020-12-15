أعاد المصور الجوي السعودي يحيى المازن، نشر مقطع الفيديو الذي التقط من خلاله لقطات جوية جديدة عن ثلوج مرتفعات منطقة نيوم، والتي تساقطت أول العام الجاري 2020.
وحظي الفيديو الذي نشر قبل أسبوعين من انتهاء عام 2020، على اهتمام واسع تحت هاشتاج #الشتاء_حولك #شتاء_السعودية #روح_السعودية.
وقال المازن في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، إن مشاهد الثلوج بمنطقة "نيوم" تحظى بمشاهدات مرتفعة كل عام، لا سيما وأن المنطقة تتميز بتضاريس متنوعة تجعل منها وجهة سياحية جاذبة خاصة مع تساقط الثلوج.
وأكد أن الفيديو الذي تم تصويره في 10 يناير الماضي، كان على مرتفعات الظهر مركز علقان بمنطقة نيوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل انتهاء العام.. هكذا بدت مرتفعات نيوم مع تساقط الثلوج في مطلع 2020.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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