خادم الحرمين يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت لهذا السبب

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا، بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، هنأ الملك سلمان، الأمير نواف، بتشكيل أول حكومة بالكويت في عهده.

وأشاد خادم الحرمين خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب أمير الكويت عن بالغ شكره وتقديره للعاهل السعودي على تهنئته بهذه المناسبة، مشددًا على عمق العلاقات بين البلدين وشعبيهما.

وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمس الاثنين، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي أدت القسم أمامه في قصر بيان.

وكان من أبرز الوزراء في الحكومة الجديدة أنس خالد الصالح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعيسى أحمد الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، والدكتور باسل حمود الصباح وزيرا للصحة، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، والدكتورة رنا عبدالله الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية - مبارك سالم الحريص وزير دولة لشئون مجلس الأمة.