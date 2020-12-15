البيت الأبيض يوضح خطوة ترامب التالية لفوز بايدن بالانتخابات رسميا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مستمر في الإجراءات القضائية لإلغاء نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وقالت ماكيناني ردًا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيدعو الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن إلى البيت الأبيض: "إن الرئيس منخرط في الشكوى القضائية المتعلقة في الانتخابات".

وردت ماكيناني على سؤال حول رد فعل ترامب على اعتراف زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، ببايدن رئيسًا للولايات المتحدة قائلة إنها لم تناقش هذا الأمر مع الرئيس.

وحتى الآن لم يعترف ترامب رسميًا بهزيمته أمام بايدن في الانتخابات، وذلك رغم اعتماد نتيجة الانتخابات رسميًا من قبل المجمع الانتخابي الأمريكي.