البيت الأبيض يوضح خطوة ترامب التالية لفوز بايدن بالانتخابات رسميا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مستمر في الإجراءات القضائية لإلغاء نتيجة الانتخابات الأمريكية.
وقالت ماكيناني ردًا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيدعو الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن إلى البيت الأبيض: "إن الرئيس منخرط في الشكوى القضائية المتعلقة في الانتخابات".
وردت ماكيناني على سؤال حول رد فعل ترامب على اعتراف زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، ببايدن رئيسًا للولايات المتحدة قائلة إنها لم تناقش هذا الأمر مع الرئيس.
وحتى الآن لم يعترف ترامب رسميًا بهزيمته أمام بايدن في الانتخابات، وذلك رغم اعتماد نتيجة الانتخابات رسميًا من قبل المجمع الانتخابي الأمريكي.
وكشف مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن نيته عدم القبول العلني بنتائج الانتخابات الرئاسية.
فيما أشار مستشار سابق في البيت الأبيض ، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى عدم جدوى الاقتراح الذي قدمه بعض المسؤولين الجمهوريين، بما في ذلك مساعد السياسة الداخلية في البيت الأبيض ستيفن ميللر، بأن يرسل الحزب الجمهوري قوائم الناخبين "البديلة" إلى الكونجرس ليتم فرزها في 6 يناير.
وقال إن المقربين من ترامب ما زالوا يرون أنه من غير المرجح أن يحضر الرئيس المنتهية ولايته حفل تنصيب بايدن.
وكشفت مصادر أمريكية، عن احتمالية عدم ترشح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، للانتخابات الأمريكية في عام 2024.
وقالت المصادر لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية إن ترامب قد صرح لبعض المقربين منه عن احتمالية تراجعه عن فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية بحلول عام 2024، وذلك في حالة إيجاد صعوبة بالفوز.
وأشارت مصادر مقربة من ترامب إلى أنه قد أجرى اتصالات مكثفة بعدد من المقربين منه خلال الفترة الماضية، للحديث عن احتمالية الترشح من عدمه، مؤكدا إمكانية تراجعه في خلال عامين، في حالة إيجاد صعوبة في الفوز بهذه الانتخابات.
وذكر بعض مساعدي ترامب أنه يفكر في التنازل عن أمر الترشح بسبب عدة ملفات أهمها الإفصاح المالي، وبناء البنية التحتية لحملته، واحتمالية الخسارة، ما جعله يثير أمر ترشحه من جديد لجعله في الأضواء خلال العامين المقبلين.
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