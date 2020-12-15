موازنة السعودية 2021: 186 مليار ريال لـ التعليم .. و175 مليار ريال للصحة والتنمية الاجتماعية

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021.

وقال الملك سلمان، إن الانفاق المعتمد في ميزانية 2021 للمملكة يبلغ 990 مليار ريال.

وأضاف العاهل السعودي، أن الإيرادات تقدر بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن العالم مر بجائحة غير مسبوقة وهي وباء كورونا التي أثرت سلبًا في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هذا العام كان صعبا في تاريخ الدول.

وأكد الملك سلمان التنفيذ الفاعل لمشاريع ميزانية المملكة، لافتا إلى أن المملكة عملت على الحد من آثار الجائحة والحفاظ على وظائف المواطنين.

وأشاد العاهل السعودي برؤية 2030، مؤكدا أنها حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد.

وأظهر بيان وزارة المالية أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعًا خلال النصف الأول من العام 2020 بمعدل 3.3 % وهو أقل انخفاضًا من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، مؤكدًا حرص السعودية من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول ( أوبك +) لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وتضمن البيان رصد مبلغ الاحتياطات الحكومية حسب ما أعلن عنه في ميزانية 2020، وستتم المحافظة عليه عند 346 مليار ريال، مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال عام 2021، و 265 مليار ريال في عام 2023.

وبلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة في ميزانية عام 2021، حوالي 151 مليار ريال، والتعليم 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال.

وأكدت وزارة المالية أن السياسة المالية سوف تستمر في تحديد أولويات الإنفاق والعمل على استراتيجيات تعزز استقرار الإنفاق الحكومي للحد من تأثره بأداء الإيرادات النفطية.