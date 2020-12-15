نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تسجل 11532 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا في فرنسا للارتفاع من جديد خلال اليوم الأخير، بعد أن سجلت يوم الاثنين تراجعا ملحوظا.

وأبلغت السلطات الصحية الفرنسية يوم الثلاثاء عن 11532 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفاعا من 3063 حالة يوم الاثنين.

كما ارتفع عدد المتوفين من إصابات COVID-19 في فرنسا بمقدار 790 إلى 59072، علما أن السلطات الفرنسية أبلغت عن 371 يوم الاثنين.

ويبلغ العدد التراكمي للحالات في فرنسا الآن 2 مليون و391447 إصابة وهو خامس أعلى معدل في العالم.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الانخفاض في عدد الإصابات قابله ارتفاع في عدد المرضى في المستشفيات بما في ذلك في العناية المركزة.

وتعالج المستشفيات الفرنسية 25240 مريضا مصابا بـ COVID-19، بما في ذلك 2881 في العناية المركزة.