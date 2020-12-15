تعرف على الطريقة الأسهل لـ “الهجرة الى امريكا”

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محمد سياف - ابو ظبي - نتحدث اليوم عن موضوع الهجرة الى امريكا وأسهل طريقة للهجرة اليها، فالولايات المتحدة تعتبر من أفضل الدول للهجرة والعيش فيها حيث تتميز بجودة الحياة ورفاهية التي تقدمها لمواطنينها، وتعتبر أيضًا من أكثر دول العالم استقبالا للمهاجرين من جميع أنحاء العالم.

طريقة الهجرة الى امريكا

تقدم أمريكا تسهيلات لكل من يسعى للوصول إلى أراضيها، فلديها أحد أشهر برامج الهجرة في العالم وأسهلها من حيث الشروط والمتطلبات وكذلك الاجراءات المتبعة ويسمى هذا البرنامج بهجرة التنوع أو القرعة الأمريكية، ولاننسى أن رسوم هذا البرنامج هي مجاناً ولن تحتاج صديقي القارئ لدفع أي دولار فهذا البرنامج مجاني وسهل، لكنه يتوفر على بعض الشروط لكنها في نظري بسيطة ومتوفرة لدى غلبية المقدمين.

ماهي شروط برنامج الهجرة الى امريكا



1-يجب أولا التوفر على جواز سفر صالح .



2- تقديم صورة بحجم 600 / 600 بكسل.

3- ومن الشروط أيضًا التوفر على شهادة البكالوريا أو شهادة الثانوية العامة أو شهادة تعادلها في دولتك.

4- ‏تقديم شهادة حالتك الإجتماعية، إن كنت علي سبيل المثال متزوجا قدم شهادة الزواج.

5- أن تكون دولتك من الدول المؤهلة لهذا البرنامج.



6- لا تنسى تقديم كل معلوماتك الشخصية واضحة وبشكل صحيح.



التسجيل في قرعة الهجرة الى ا مريكا 2021/2022

التسجيل في برنامج القرعة الأمريكية سهل واجراءاته ليست معقدة، كل ما عليكم فقط هو أن الدخول إلى موقع وزارة الخارجية الأمريكية وملأ استمارة التسجيل التي سوف تجدونه في الموقع وتكون هذه متوفر فقط خلال فترة التسجيل، ولاتنسوا كتابة جميع معلوماتكم الشخصية بشكل صحيح، وهكذا أنتم تسجلتم بسهولة دون الحاجة لمكاتب الهجرة أو المواقع التي تقدم هذه الخدمة.



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