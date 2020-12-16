انفجار عبوة ناسفة في العاصمة السورية دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في منطقة السومرية إلى الغرب من مدينة دمشق ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بسيطة بإحدى السيارات.

وصرح مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة الأنباء السورية، بأن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم بجانب الطريق العام من الجهة الجنوبية لمساكن السومرية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بسيطة بحافلة نقل كانت بالقرب من مكان الانفجار.

وأضاف المصدر أنه جرى تفكيك عبوة أخرى بالمكان مصنوعة يدويًا أيضًا وضعت ضمن وعاء بلاستيكي.