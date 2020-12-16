الإغلاق بالشمع الأحمر.. عقوبة مخالفي إقامة الاحتفالات في لبنان

أعلن مستشار وزير السياحة في لبنان "مازن بو ذرغام"، أن الوزارة وضعت رابطًا يجبر كل من يريد إقامة حفل على الأراضي اللبنانية، أيًا كان نوعه، أن يسجله أولًا؛ ليتم بعد ذلك الرد عليه بالقبول أو الرفض.
ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، قال "بو ذرغام"، إنه إذا كان الحفل فيه أكثر من 100 شخص سيتم رفض إقامة الحفل، ففي المطاعم والملاهي يمكن استقبال 50% من سعة المكان، أما في الحفلات فيجب أن يكون الاستقبال بنسبة 50% على أن لا يتعدى 100 شخص.
وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدد الموجودين في الصالة وعدد الأشخاص على الطاولة وفحص الحرارة.
ولفت إلى أن هذه الرسالة تعطي ترخيصا من قبل المعنيين لصاحب الحفل، مؤكدا أن كل شخص مسئول وكل صاحب مطعم ومؤسسة مسؤول.
وحذر كل شخص يقيم حفل دون ترخيص، حيث يعرض نفسه للإغلاق بالشمع الأحمر، لافتا إلى أنهم سيطالبون بتمديد وقت فتح الملاهي والمطاعم خلال فترة الأعياد.
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