دعم الشرعية: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن "التحالف اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة".

وتواصل ميليشيات الحوثيين تهديداتها لأمن السعودية وذلك بإطلاق الطائرات المفخخة والصواريخ، والذي نددت به الدول العربية.

وأعربت الدول العربية والأجنبية عن إدانتها لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية الطائرات المفخخة والتي تتمكن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق، عن استمرار تنفيذ الشق العسكري في اتفاق الرياض حسب الخطة الزمنية المعلنة.

وأكد التحالف أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تسير بانضباط والتزام، مشيدا بالتزام الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري.

وفي وقت سابق، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار دعم الوحدات الأمنية وقوات مكافحة ‎الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار وسيتم الإعلان عن الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.