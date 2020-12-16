سوريا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 حالة وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة السورية، في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في سوريا ارتفع إلى 9452 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 543 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأشارت الصحة السورية، إلى تسجيل 62 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 4494 شخصًا.

وكانت الحكومة السورية أصدرت قرارا بمنع تقديم النرجيلة "الشيشة" نهائيا في المطاعم ووقف البرامج الفنية في الملاهي والنوادي الليلية، بهدف التصدي لمرض فيروس كورونا المستجد.