الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لمصرع 21 لاجئًا قبالة سواحل فنزويلا

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن بالغ أسفها بسبب وفاة أو اختفاء ما يصل إلى 21 لاجئًا ومهاجرًا من فنزويلا، بما في ذلك أطفال، بعد انقلاب قاربهم وهو في طريقه إلى ترينيداد وتوباجو قبالة سواحل فنزويلا.
ودعت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في بيان صحفي صادر اليوم، فنزويلا وترينيداد وتوباجو إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع المهربين والمتاجرين بالبشر من نقل اللاجئين والمهاجرين في رحلات بحرية خطيرة.
وفى سياق متصل، أعلن التحالف السياسي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مؤخرا عن فوزه الساحق في انتخابات الكونجرس التي قاطعتها المعارضة ولاقت انتقادات دولية على نطاق واسع بسبب مزاعم حدوث تزوير بها.
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