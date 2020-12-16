ولي العهد السعودي وملك الأردن يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات تطويرها.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا " جرى خلال الاتصال الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وفي وقت سابق، اتصل ولي العهد السعودي بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ليعرب عن خالص تهنئته، بنجاح افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، وتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيًا لدولة الكويت وشعبها دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
فيما أعرب الشيخ نواف الأحمد، عن خالص شكره للأمير محمد بن سلمان، على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات.
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