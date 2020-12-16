للعاطلين والموظفين.. أحصل على 60 ألف ريال قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية هو واحد من منتجات التمويل المتعددة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يهدف بنك التنمية الاجتماعية من تمويل قرض نفاذ إلى مساعدة العاطلين عن العمل والذين لم يجدوا فرصة وظيفية وكذلك الموظفين الراغبين في تحسين أحوالهم المعيشية من خلال زيادة الدخل الشهري لهم.

وقرض نفاذ يعمل على رفع جودة حياة المواطن السعودي سواء العاطلين عن العمل أو الموظفين والذين لديهم حرفة أو خبرة أو مهارة متخصصة في مجال معين، حيث سيقوم قرض نفاذ بتوفير التمويل اللازم من أجل ممارسة العمل الحر.

شروط الحصول على قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية:-

1- أن يكون طالب قرض نفاذ حاصل على وثيقة العمل الحر والتي يتم الحصول عليها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية + التراخيص الأخرى اللازمة لنشاط توجيه المركبات.

2- أن يكون سعودي أو سعودية الجنسية.

3- العمر لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام.

4- الراتب الشهري بالنسبة للموظف لا يزيد عن 14 ألف ريال سواء يعمل في الحكومة أو في القطاع الخاص.

5- بالنسبة للموظف أن يكون مضى على تعيين سنه عند التقدم بطلب للبنك.

6- اجتياز الفحص الائتماني.

7- مدة سداد القرض 5 سنوات.

8- تقديم ضمانات مقبولة لدي بنك التنمية الاجتماعية وتتفق مع اللائحة الداخلية للبنك.

9- ألا يكون طالب التمويل مديناً لبنك التنمية الاجتماعية بقرض أخر (أسرة، زواج، ترميم العقار).

10- التأمين على المركبة إذا كان العمل في توجبه المركبات.

رابط التقديم على قرض نفاذ:-

يمكن التقديم إلكترونياً على قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية والتحقق من الوثيقة أيضًا عن طريقة كتابة رقم الوثيقة ثم تحقق.

حدود التمويل النقدي لقرض نفاذ والرسوم الإدارية والضمانات الواجب التقدم بها للبنك:-

* الحد الأقصى لقيمة قرض نفاذ:– 60 ألف ريال سعودي.

* الرسوم الإدارية: عبارة عن رسوم رمزية يتم احتسابها من قيمة القرض قبل الصرف.

* الضمانات، إذا كان المتقدم غير موظف أو يعمل لدي القطاع الخاص فعلية إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وأن تكون له قدرة مالية تسمح له بالكفالة وسداد أقساط القرض في حالة تعذر العميل طالب التمويل عن السداد.

حدود التمويل العيني لقرض نفاذ:-

* الحد الأقصى للتمويل 150 ألف ريال.

* الرسوم الإدارية: عبارة عن رسوم رمزية تحتسب من قيمة القرض قبل الصرف.

* الضمانات، إذا كان المتقدم عاطل عن العمل وغير موظف أو يعمل لدي القطاع الخاص فعلية إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وأن تكون له قدرة مالية تسمح له بالكفالة وسداد أقساط القرض في حالة تعذر العميل طالب التمويل عن السداد.

خطوات الحصول على قرض نفاذ للعاطلين والموظفين:-

1- تقديم الطلب وذلك بالتقديم على البوابة الإلكترونية للنفاذ الموحد.

2- فحص أهلية مقدم الطلب إلكترونياً لبيان مدي الأحقية في الحصول على القرض.

3- إكمال النموذج وتحديد موعد البريد.

4- إرسال المستندات المطلوبة عن طريق البريد.

5- صرف قيمة القرض للعميل.