هجوم إلكتروني روسي يتسبب في قطع مستشار الأمن القومي الأمريكي لزيارته إلى أوروبا

قطع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين زيارته إلى أوروبا، وعاد إلى واشنطن؛ للتعامل مع هجمات إلكترونية روسية.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن مصدر في الإدارة الأمريكية تأكيده قطع "أوبراين" زيارته الأوروبية والعودة إلى واشنطن لتنسيق رد الحكومة على الهجوم السيبراني الروسي المشتبه به على العديد من الوكالات الفيدرالية.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بهجوم إلكتروني استهدف وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة التجارة والأمن الداخلي والدفاع.

وأوضح المسئول أن قرار أوبراين قطع رحلته يعكس مدى الجدية التي تنظر بها الإدارة الأمريكية للأمر.

فيما أعلن "البيت الأبيض" أن الولايات المتحدة "ستتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع في أعقاب هجوم إلكتروني واسع النطاق.

وكشفت تقارير أمريكية عن هجوم إليكتروني نفذه مجموعة قراصنة يشتبه أنهم مدعومون من روسيا استهدف وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين.