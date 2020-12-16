مجلس الأمن يوافق على تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا

وافق مجلس الأمن الدولي على قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين نيكولاي ملادينوف مبعوثه الحالي للشرق الأوسط، ليصبح مبعوثًا خاصًا له إلى ليبيا.
كما وافق المجلس على تعيين النرويجي تور وينسلاند منسقًا أمميًا خاصًا لعملية السلام بالشرق الأوسط، وفقًا لوكالة "رويترز".
ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية قولها إن مجلس الأمن وافق على ترشيحات جوتيريش، بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا.
ويأتي قرار تعيين ملادينوف مبعوث أممي إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال في مارس الماضي بسبب الإجهاد.
فيما صادق مجلس الأمن على تعيين النرويجي المخضرم تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين وفقًا للوكالة.
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