طالب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
ودعا أعضاء مجلس الأمن، في بيان، إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وشدّد بيان أعضاء مجلس الأمن على أهمية وجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا.
ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مقترحات إلى مجلس الأمن بشأن هذه الآلية وكيفية تنفيذها.
في سياق آخر، ذكرت وكالة "رويترز" أن مجلس الأمن الدولي وافق على قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين نيكولاي ملادينوف مبعوثه الحالي للشرق الأوسط، ليصبح مبعوثا خاصا له إلى ليبيا.
كما وافق المجلس على تعيين النرويجي تور وينسلاند منسقاً أممياً خاصاً لعملية السلام بالشرق الأوسط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الأمن يطالب بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.