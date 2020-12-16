زلزال قوي يضرب سواحل الفلبين

ضرب زلزال قوي، اليوم الأربعاء، جزيرة مينداناو في الفلبين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلامية، أن الزلزال الذي ضرب سواحل الفلبين بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي ضرب مينداناو ثاني أكبر جزر الفلبين وقع على عمق 26.9 كم.

ولم تُشر التقارير إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما لم يتم الإعلان عن تحذير من موجات تسونامي.

وتقع الفلبين في منطقة "حلقة النار" بالمحيط الهادي، حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم.