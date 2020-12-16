رئيس البرلمان العربي يكشف آليات جديدة لمكافحة الإرهاب

"أكثر مَن عانى من الإرهاب والتطرف؛ هي الأمة العربية، ولا بد من توضيح الصورة الحقيقية للإرهاب بصوره".. جملة أكد عليها مرارًا وتكرارًا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في أكثر من محفل ومناسبة، محذرا من التهديد المتنامي الذي تمثله هذه الظاهرة التي ضربت عدة دول عربية.

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وفى سؤال طرحه موقع دوت الخليج الإخباري على رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، خلال مؤتمر صحفي احتضنته القاهرة، بمناسبة إطلاق ملتقي الحوار العربي، حول ماهية دور وأهداف اللجنة المشتركة المعنية بمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي وهى لجنة مستحدثة أطلقت الأيام القليلة الماضية، ومدى تعاطيها مع التحديات الخطيرة التى يعاني منها العالم العربي، أكد العسومي، أن أكثر مَن عانى من الإرهاب والتطرف هى الأمة العربية، و ستعمل اللجنة وفق عدة أهداف، على رأسها إيصال فكرة أن الأمة العربية هي من تتعرض للإرهاب وذلك من خلال البيانات والإحصاءات التى توفرها اللجنة ".

وشدد "العسومي"، على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ظاهرة الإرهاب، مؤكدًا أن اللجنة ستكون معنية أيضًا بتعزيز وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية، ووضع خطة عمل لبناء قدرات البرلمانيين العرب في مجال مكافحة الإرهاب، وإعداد تقرير سنوي عن "حالة الإرهاب في العالم العربي" يتم فيه رصد الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية ودراسة تطوراتها نوعيًا وكميًا واقتراح السياسات والإجراءات الملائمة لمواجهتها، فضلًا عن إعداد قوانين استرشادية ورؤى استراتيجية عربية تهدف إلى تطوير الجهود البرلمانية العربية في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إضفاء بُعدًا تنظيميًا ومؤسسيًا على عمل البرلمان العربي في مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن اقتراحه لاستحداث لجنة برلمانية خاصة بمكافحة الإرهاب يأتي مواكبةً من البرلمان العربي للتوجهات البرلمانية عالميًا، والذي تأخذ به العديد من المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية في الفترة الأخيرة، إدراكًا منها للتهديد المتنامي الذي تمثله هذه الظاهرة وضرورة تعزيز الدور البرلماني في مكافحتها.

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وأشار "العسومي"، إلى أن البرلمان العربي يولى إهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن استحداث هذه اللجنة ستجعل البرلمان العربي في طليعة المؤسسات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب، وستمكنه من تطوير شراكات مؤسسية فعالة مع العديد من الجهات الإقليمية والدولية المعنية بهذا الموضوع، لتبادل الخبرات معها وخاصة فيما يتعلق بالتدابير التشريعية لمكافحة ومنع هذه الظاهرة المقيتة، وهو ما سيمثل قيمة مضافة للجهود العربية المبذولة في محاربة الإرهاب.