آمن وفعال.. أنباء سارة بشأن ثاني لقاحات كورونا في أمريكا

أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" آمن وفعال، مما يمهد الطريق للإعلان عن موافقة للاستخدام الطارئ له ، الأسبوع الجاري.
وقالت الإدارة الأمريكية في بيان مقتضب: "لا توجد مخاوف محددة تتعلق بالسلامة من شأنها أن تمنع إصدار ترخيص استخدام اللقاح على نحو طارئ".
جاء ذلك قبل اجتماع مرتقب لخبراء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حول إعلان الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي بلغت فعاليته 94%.
وفي حال صدور الموافقة المرتقبة، ينضم لقاح "موديرنا" إلى لقاح فايزر-بيونتك في حملة التطعيم الأكبر بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح ثاني لقاح يتم اعتماده في البلاد.
وبحسب التقارير، تخطط السلطات الأمريكية لتطعيم حوالي 20 مليون أمريكي ضد فيروس كورونا قبل نهاية ديسمبر و 100 مليون قبل نهاية مارس.
واشترت الولايات المتحدة نحو 200 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" تحصل على نصفها في الربع الثاني من عام 2021.
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