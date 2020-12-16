المجر تقر قانونا يمنع الأزواج المثليين من تبنى الأطفال

جدة - نرمين السيد - وينص التشريع الذى قدمته حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليمينية على أن الأزواج المتزوجين فقط هم من يحق لهم التبنى، مع استثناءات حالات معينة للأقارب غير المتزوجين.
وفى السياق ذاته، قالت الحكومة فى بيان إن "المجر تدافع عن حق الأطفال فى التعرف على جنسهم عند الولادة وتضمن تربيتهم على أساس الهوية والقيم الدستورية لأمتنا على أساس ثقافتنا المسيحية".
وشددت الحكومة المجرية على أن العمليات الأيديولوجية الجديدة فى الغرب جعلت من الضرورى حماية الأطفال من التدخل الأيديولوجى أو البيولوجى المحتمل.
وبموجب القانون الجديد لن يستطيع الأزواج من نفس الجنس التبنى، حتى لو تقدم بالطلب أحدهم كشخص أعزب.
وقالت وزيرة العدل جوديت فارجا "القاعدة الرئيسية هى أن المتزوجين فقط هم من يمكنهم تبنى طفل أى رجل وامرأة متزوجان".
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