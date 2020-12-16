كورونا فى الولايات المتحدة .. ربع مليون إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت الجامعة، إنها رصدت بين مساء الإثنين ومساء الثلاثاء، أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بالفيروس في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الوباء أودى بحياة ألفين و706 أشخاص جدد.
ولا تتوقف أمريكا عن تسجيل قفزات قياسية في معدل الإصابات اليومية بوباء كوفيد 19، قيما يستمر ازدياد حصيلة المصابين الذين تستدعي حالاتهم تلقي العلاج في المستشفيات، إذ أظهرت بيانات وزارة الصحة الأمريكية أن هناك 113 ألف مريض في المستشفيات.
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