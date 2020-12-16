إصابة العشرات من عناصر الشرطة الأوكرانية خلال اشتباكات مع محتجين

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوزارة الداخلية الأوكرانية، اندلعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين بعد أن حاول محتجون نصب خيام، خلال مظاهرة لرواد أعمال وممثلى شركات صغيرة فى ميدان الاستقلال فى كييف.

وقالت الشرطة فى بيان: "تعرض رجل شرطة للضرب على رأسه حتى فقد الوعى، فيما أصيب 40 آخرون بحروق فى العين بسبب الغاز".

وكان الحكومة الأوكرانية قد أعلنت فرض إجراءات عزل عام مشددة بمختلف أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها فى يناير المقبل للحد من انتشار وباء كوفيد 19 بعدما سجلت السلطات الصحية ارتفاعا قياسيا فى حصيلة الإصابات بفيروس كورونا مؤخرًا.

وتتضمن إجراءات العزل العام الجديدة إغلاق المدارس والمقاهى والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية ومراكز الترفيه ومنع التجمعات، وتسرى من الثامن إلى 24 من يناير.