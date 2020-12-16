"بذاءات" توم كروز.. تصرف مشين في موقع التصوير

استشاط الممثل توم كروز غضبا من انتهاك واضح لقواعد السلامة الخاصة بمرض كوفيد-19 في موقع تصوير فيلم مهمة مستحيلة (ميشين إمبوسيبل 7) الجديد في لندن، وأبلغ أفراد الطاقم بأنه "سيفصلون" إذا لم يمتثلوا للقواعد، بحسب ما أوردت صحيفة "صن" البريطانية، الثلاثاء.
وكان النجم ومنتج سلسلة فيلم الحركة الشهير يصرخ في أفراد الطاقم بسبب التقاعس في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وغيرها من قواعد أخرى، تسمح بإنتاج الأفلام أثناء جائحة فيروس كورونا، في تصريحات مليئة بالكلمات البذيئة سُمعت في تسجيل صوتي حصلت عليه الصحيفة.
وقال مصدر قريب من الإنتاج إن التسجيل الصوتي صحيح. ورفض وكيل توم كروز التعليق.
ولم تذكر الصحيفة تاريخ الحادث، لكن صناع الفيلم وصلوا إلى لندن في أوائل ديسمبر الحالي بحسب "رويترز".
ومن المقرر عرض الفيلم، وهو من إنتاج شركة "باراموانت بيكتشرز"، في نوفمبر 2021.
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