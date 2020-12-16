تقرير كندي يشكك في جدية التحقيقات الإيرانية حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة

شكك تقرير كندي مستقل في جدية التحقيقات الإيرانية حول واقعة سقوط طائرة ركاب أوكرانية كانت تحمل ركاب كنديين في إيران في يناير الماضي.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن التقرير الكندي حول الحادث الذي أودى بحياة 176 شخصا، أن "إيران لم تجر تحقيقات ملائمة في هذه المأساة وأن عددا من الأسئلة ما زال دون إجابة".

وضمن تقرير من 79 ورقة عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية، قال الوزير الكندي السابق رالف جوديل، إن "إيران تتحمل مسؤولية ذلك لأنها لم تجر تحقيقاتها بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة، ولا توجد إجابات على أسئلة بالغة الأهمية".

وأضاف الوزير المكلف بمساعدة أسر الضحايا ودراسة كيفية التعامل مع كوارث مماثلة في المستقبل، أن "على طهران الكشف عن سبب تركها المجال الجوي مفتوحا وسبب اتخاذ الحرس الثوري قرارا بإسقاط الطائرة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه أسقط الطائرة "بطريق الخطأ" بعد فترة وجيزة من إقلاعها، معتقدا أنها صاروخ في وقت كان فيه التوتر متصاعدا مع الولايات المتحدة بعد اغتيالها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.