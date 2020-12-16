حصيلة قياسية.. إصابات كورونا في الهند تصل إلى 9.93 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فإن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 360 وفاة، ليصل الإجمالى إلى 144069.

وتعد الهند فى المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، لكن عدد حالات العدوى اليومية تراجع بثبات منذ أن بلغ ذروة نحو 97 ألف إصابة فى منتصف سبتمبر.