الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الصحة الوطنية في الصين اليوم، الأربعاء، أن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، نزولا من 17 حالة في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى تسع من ثماني حالات في اليوم السابق.

وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـ "كوفيد-19" في الصين 86 ألفًا و770 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وفي سياق المتصل، قررت الهيئة الوطنية للطيران المدني الصينية تعليق ثلاث رحلات جوية قادمة من الخارج لمدة أسبوع واحد، بعد أن جاءت نتائج اختبار العديد من ركابها إيجابية لفيروس "كوفيد-19" خلال رحلاتها الأخيرة.

وذكرت الهيئة –في بيان اليوم- أن نتائج اختبار خمسة ركاب على متن رحلة "أديس أبابا – تشنغدو" الجوية ET636 للخطوط الجوية الأثيوبية جاءت ايجابية يوم 3 ديسمبر، ونتائج اختبار ثمانية ركاب على متن رحلة "موسكو-تشنغتشو" الجوية EO429 لخطوط إيكار الجوية الروسية جاءت إيجابية في اليوم ذاته، بينما كانت نتائج اختبار ستة ركاب على متن رحلة "زيورخ-شنجهاي" الجوية LX188 للخطوط الجوية السويسرية الدولية إيجابية.

وأضافت أنه سيبدأ تعليق رحلة الخطوط الجوية الأثيوبية ورحلة خطوط إيكار الجوية اعتبارا من يوم 21 ديسمبر، بينما سيبدأ تعليق رحلة الخطوط السويسرية الدولية من يوم 27 ديسمبر.