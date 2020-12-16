بسبب كورونا..الصين تعلق 3 رحلات جوية قادمة من الخارج

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة –فى بيان اليوم- إن نتائج اختبار خمسة ركاب على متن رحلة "أديس أبابا – تشنغدو" الجوية ET636 للخطوط الجوية الأثيوبية جاءت إيجابية يوم 3 ديسمبر، ونتائج اختبار ثمانية ركاب على متن رحلة "موسكو-تشنغتشو" الجوية EO429 لخطوط إيكار الجوية الروسية جاءت إيجابية فى اليوم ذاته، بينما كانت نتائج اختبار ستة ركاب على متن رحلة "زيورخ-شنجهاي" الجوية LX188 للخطوط الجوية السويسرية الدولية إيجابية.

وأضافت أنه سيبدأ تعليق رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية ورحلة خطوط إيكار الجوية اعتبارا من يوم 21 ديسمبر، بينما سيبدأ تعليق رحلة الخطوط السويسرية الدولية من يوم 27 ديسمبر.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.