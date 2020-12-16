بايدن يرشح مثلى الجنس لمنصب وزير النقل ويصفه بـ القائد الوطنى

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت فى وقت سابق بأن بايدن، سيعين منافسه الديمقراطى السابق فى الانتخابات الحزبية التمهيدية إلى السباق الرئاسي، بيت بوتيدجيدج، وزيرا للنقل، فى خطوة أثارت الجدل، كونه أول وزير فى تاريخ الولايات المتحدة يجاهر بمثليته الجنسية.

ويبلغ بوتيدجيدج من العمر 38 عاما، وهو رئيس سابق لبلدية ساوث بند، فى ولاية إنديانا، وكان خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطى مرشّحا مغمورا، لكنّه سرعان ما حقّق شعبية واسعة قبل أن ينسحب من السباق لصالح بايدن بهدف قطع الطريق على السيناتور الديمقراطى اليساري، بيرنى ساندرز.

ويُطلق على هذا السياسى الأمريكى المرشح لتولى وزارة النقل فى إدارة بايدن المقبلة، لقب "العمدة بيت"، واختيار بايدن له، يشير إلى أنه سيوكل إليه قسما كبيرا من مشروعه الخاص بتجديد البنية التحتية فى البلاد.