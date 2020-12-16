روحانى: لست سعيدا بانتخاب بايدن بل برحيل ترامب

جدة - نرمين السيد - وأضاف روحانى خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أن "اليوم أمريكا وحيدة وجميع دول العالم تدين التصرفات الأمريكية وتطالبها بالعودة إلى الاتفاق النووى". وتابع روحاني: "إذا أراد بايدن الطريق الصحيح فالطريق مفتوح وإذا أراد الطرق الخطأ فالطريق أيضا مفتوح"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووى الذى وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شمُلت جميع القطاعات، كما شددت واشنطن الضغوط السياسية على إيران وكثفت وجودها العسكرى فى منطقة الشرق الأوسط.

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