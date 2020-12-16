ترشيح مسئولين لمنصبي قائد الشرطة ومصلحة السجون في إسرائيل

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا عن اختيار مرشحين في منصب مفوض الشرطة ومنصب مديرة مصلحة السجون. وذكر موقع "والاه" العبري عن اختيار كوبي شبتاي القائد في قوات حرس الحدود كمرشح لمنصب المفوض الدائم للشرطة. وأفاد بأن أوحانا اختار جوندار كاتي بيري كمرشحة لمديرة مصلحة السجون الإسرائيلية. وأوضح الموقع أن بيري في آخر موقع لها شغلت منصب رئيسة دائرة مصلحة السجون في المنطقة الجنوبية، التي تضم تسعة سجون وفيها أكثر من 6000 سجين.

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