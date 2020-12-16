تونس تكشف موقفها من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل "ليس مسألة مطروحة" بعد أيام من قرار المغرب استئناف علاقاته مع إسرائيل.
وقال المشيشي في مقابلة مع قناة "فرانس 24": "هذا خيار اعتمده المغرب بحرية. نحترم خيار المغرب الشقيق والبلد الذي نحبه كثيرا. بالنسبة لتونس هذه المسألة ليست مطروحة"، مضيفًا: "لكل بلد واقعه وحقيقته ولكل بلد دبلوماسيته التي يرى أنها الفضلى لشعبه"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تطرح هذه المسألة معه.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المغرب تعهد تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأن واشنطن تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
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