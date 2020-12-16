ألمانيا: الإجراءات ضد كورونا مستمرة بعد بدء التلقيح

جدة - نرمين السيد - وكانت ألمانيا بدأت إجراءات صارمة للعزل العام اليوم الأربعاء، فى محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، إذ دفعت المخاوف من أن تكون الجائحة قد خرجت عن نطاق السيطرة فى البلاد لتشديد إجراءات الإغلاق.
وستغلق المدارس والمتاجر من اليوم الأربعاء، فى إطار تشديد للإجراءات قبل احتفالات عيد الميلاد بعد فرض إجراءات عزل جزئى فى نوفمبر، أغلقت فيها الحانات والمطاعم لكنها لم تنجح فى احتواء الموجة الثانية من الفيروس.
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