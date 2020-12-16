نفذت عمليات قتل وتخريب.. التعاون الخليجي يرحب بتصنيف أمريكا "سرايا المختار" جماعة إرهابية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، عن ترحيبه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، تصنيف "سرايا المختار" منظمة إرهابية عالمية.

وأكد الحجرف في بيان، أن هذه الجماعة تشكل تهديدًا لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة والعالم، حيث سبقت إدانة أفرادها بجرائم إرهابية، بما في ذلك قتل رجال الأمن والتخطيط لارتكاب أعمال الاغتيال والتخريب.

وشدد على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب، بنبذ كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت، أمس الثلاثاء، تصنيف جماعة "سرايا المختار" في البحرين جماعة إرهابية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "إن تصنيف جماعة سرايا المختار جماعة إرهبية يرسل رسالة قوية إلى النظام الإيراني بأننا لن نسمح لوكالاته الإرهابية بتهديد الشعب البحريني والأفراد الأمريكيين المتواجدين هناك".

وأشار بومبيو إلى أن تلك الجماعات خططت لشن هجمات إرهابية تستهدف بحرينيين وأمريكيين.

فيما أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة سرايا المختار كمنظمة إرهابية، تهدد أمن المملكة ودول العالم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن هذا الإدراج خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، ومكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله.

وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها أمريكا في محاربة جيمع التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتصدي لها ولأعمالها الآثمة.