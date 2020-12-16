لاحتواء كورونا.. ألمانيا تبدأ الإغلاق الصارم وإجراءات مشددة مع بدء التلقيح

أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها لاحتواء فيروس كورونا "كوفيد-19" ستستمر عدة أشهر حتى بعد بدء تطعيم المواطنين باللقاح.

ودخلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، في إغلاق هو الأكثر صرامة في تاريخ البلاد، في محاولة للسيطرة على حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا.

وكانت المخاوف من خروج الوباء عن السيطرة في ألمانيا دفعت المستشارة أنجيلا ميركل وحكام الولايات الـ16 للإعلان عن إغلاق صارم حتى 10 يناير على أقرب تقدير.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت ألمانيا قفزة قياسية في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن معهد "روبرت كوخ"، رصد 27728 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال أمس، فيما بلغت الوفيات الجديدة 952 حالة في أعلى حصيلة لها.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و379238 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23427 منذ بداية تفشي الوباء.

وفي وقت سابق، أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن قلقها من الوضع الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد في بلادها، مضيفة أنها تتوقع أن يكون شهرا يناير وفبراير القادمان "صعبين جدا".

فيما وصف الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، في خطاب تليفزيوني، الاثنين الماضي، الوضع مرة أخرى بأنه "خطير للغاية"، مضيفا أن وضع العدوى يهدد بالخروج عن السيطرة.

وستظل المتاجر والمدارس مغلقة اعتبارًا من اليوم الأربعاء في إطار تشديد القيود قبل عيد الميلاد بعد الإغلاق الجزئي في نوفمبر الماضي، حيث تم فيه إغلاق الحانات والمطاعم لكنه فشل في احتواء الموجة الثانية من كورونا.