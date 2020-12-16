البحث في تويتر من غير حساب ابحث عن أي شئ بدون تسجيل الدخول

البحث في تويتر من غير حساب يعتبر أمراً سهلاً حيث يعد تويتر من أكثر منصات التواصل الاجتماعي رواجا بين متداولي الأخبار، حيث يستخدم في كتابة ما تريد ثم نشره ومشاركته مع العامة أو المتابعين، حيث يمكن لأي شخص إنشاء حساب عليه والبدء في استخدامه سواء على هيئة تطبيق في الهاتف المحمول أو من خلال المتصفح، ويمكنك أيضاً البحث في تويتر من غير حساب بكل سهولة، لكن من الطبيعي أن نجد أشخاصا لا يمتلكون حسابا عليه لأسباب شخصية أو لعدم انجذابهم لفكرة المنصة، على ذلك فيمكن أيضا البحث عن أشخاص أو مشاهير ومشاهدة صفحاتهم ومحتوياتها دون أن تمتلك حسابا عليه، وفي هذا المقال سنستعرض طريقة البحث في تويتر من غير حساب.

افتح موقع google من المتصفح. اكتب هاشتاج تويتر أو هاشتاج عالمي أو هاشتاج (اسم الدولة التي تريد متابعتها). اختر الموقع الظاهر لك أولا.

ستفتح لك نافذة تويتر تحوي أبرز الهشتاجات المتداولة في النطاق الذي بحثت عنه.

البحث في تويتر عن هشتاج من غير حسابالبحث عن شخص في تويتر بدون حساب

إذا كان الشخص من مشاهير المجتمع:

فيمكنك كتابة اسمه على google وبعده كلمة تويتر. ثم الدخول على زر البحث اختر أول موقع يظهر لك.

إذا كان شخصا عاديا من معارفك مثلا:

فيمكنك كتابة اسمه على google بنفس الطريقة أعلاه.

البحث في تويتر من غير حساب

يمكنك الدخول على رابط البحث في تويتر بدون حساب التي يوفرها موقع تويتر لغير الممتلكين حسابا على منصتها.

ثم كتابة اسم الشخص أو الهشتاج أو أي شيئ تريد البحث عنه مربع البحث search twitter.