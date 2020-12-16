ألمانيا تسجل 27.728 إصابة بكورونا و952 وفاة

وبحسب وكالة "رويترز" بدأت ألمانيا إجراءات صارمة للعزل العام اليوم الأربعاء، فى محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، إذ دفعت المخاوف من أن تكون الجائحة قد خرجت عن نطاق السيطرة فى البلاد.
وستغلق المدارس والمتاجر من اليوم الأربعاء، فى إطار تشديد للإجراءات قبل احتفالات عيد الميلاد بعد فرض إجراءات عزل جزئى فى نوفمبر، أغلقت فيها الحانات والمطاعم لكنها لم تنجح فى احتواء الموجة الثانية من الفيروس.
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