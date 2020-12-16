ألمانيا تسجل 27.728 إصابة بكورونا و952 وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الألمانية، تسجيل 27,728 إصابة بفيروس كورونا و952 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى مليون و379238 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 23427 حالة.





وبحسب وكالة "رويترز" بدأت ألمانيا إجراءات صارمة للعزل العام اليوم الأربعاء، فى محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، إذ دفعت المخاوف من أن تكون الجائحة قد خرجت عن نطاق السيطرة فى البلاد.

وستغلق المدارس والمتاجر من اليوم الأربعاء، فى إطار تشديد للإجراءات قبل احتفالات عيد الميلاد بعد فرض إجراءات عزل جزئى فى نوفمبر، أغلقت فيها الحانات والمطاعم لكنها لم تنجح فى احتواء الموجة الثانية من الفيروس.