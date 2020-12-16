جدة - نرمين السيد - وكانت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبى، قد أكدت فرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب فى مياه قبرص، وستوضَع لائحة بأسماء الأفراد الذين ستفرض عليهم هذه العقوبات وستعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس المجلس الأوروبى: الاتحاد قرر معاقبة تركيا دون إغلاق باب الحوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.